Франция: пенсионная реформа в обход голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте.

"Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем играть будущим пенсионной системы, реформа необходима", - сказала Борн, выступая перед депутатами Национального собрания.

По словам Борн, в соответствии со статьей 49.3 конституции, ее правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект, который увеличит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.