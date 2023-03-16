Credit Suisse займёт у Нацбанка Швейцарии до 54 млрд долларов

Credit Swisse собирается занять до 54 миллиардов долларов у Швейцарского национального банка после того, как его акции упали на рекордные 24% в среду на фоне проблем с отчетностью.

Этот шаг подтверждает данное ранее обещание швейцарских регуляторов предоставить ликвидность в случае необходимости.

Вмешательство Нацбанка Швейцарии не успело предотвратить удар по Уолл-стрит на момент закрытия торгов: индекс Доу Джонса упал на 0,9%.

Доверие к мировым финансовым институтам было подорвано банкротствами банков в США, начиная с Silicon Valley Bank.

Это привело к более широкой распродаже акций банков по всей Европе, во главе которой оказался Credit Swiss.

Доверие клиентов пошатнулось

Даниэль Родригес, владелец счета в Credit Suisse:

— Сегодня я буду следить за новостями, посмотрю, как все развивается. И да, если я увижу, что ситуация ухудшается, мне придется подумать о переводе своих денег в другой банк.

Рената, владелица счета в Credit Suisse:

— Я думаю, что к этому привело отсутствие уверенности. Что касается уверенности, то на данный момент она у меня есть, потому что, как мы говорим, (банк) "слишком велик, чтобы рухнуть".

В ближайшие 24 часа инвесторов ожидает неспокойная обстановка: фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на открытии, продолжая негативную динамику бирж в Европе и США из-за опасений проблем в банковском секторе, включая ажиотаж вокруг Credit Suisse.

Что случилось?

Credit Suisse 13 марта заявил, что обнаружил "существенные недостатки" в своих финансовых отчетностях. Банк отметил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля.

После чего председатель крупнейшего акционера Credit Suisse Саудовского национального банка Аммар аль-Худайри сказал, что не хочет увеличивать свою долю и владеть более чем 10% акций швейцарского банка.