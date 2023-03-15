Акции европейских банков падают на фондовом рынке из-за неопределенности вокруг Credit Suisse

Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже в среду продолжили падение, обновив свой исторический минимум. Котировки рухнули на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день.

Падение происходит на фоне заявления крупнейшего инвестора Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, что он не будет предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь. "Мы не можем этого сделать, потому что мы превысим порог в 10%. Это исключительно вопрос регулирования", - заявил в среду председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри.

Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков.

На фоне проблем у Credit Suisse упали бумаги других европейских банков. Так, BNP Paribas потерял 12,02%, Société Générale - 11,93%, Banco Sabadell - 8,82%, ING - 8,26%, Commerzbank - 11,57%, Deutsche Bank - 8,22%.

Аналитики объясняют, что падение акций Credit Suisse вновь вызвало у инвесторов опасения по поводу устойчивости глобальной банковской системы после краха Silicon Valley Bank.