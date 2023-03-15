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США

Джо Байден ужесточает контроль над оружием

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 Euronews
По данным НПО, за первые два месяца этого года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс человек
По данным НПО, за первые два месяца этого года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс человек   -  Авторское право  Seth Perlman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия, а также об усилении контроля за хранением стволов. Этот документ не требует одобрения конгресса, где сильно оружейное лобби.

В Белом доме также заявили, что будут оказывать всю возможную юридическую поддержку штатам, которые самостоятельно ужесточают контроль над оружием, например запрещают его продажу лицам с судимостью.

По данным неправительственных организаций, в США за первые два месяца этого года от огнестрельного оружия погибли почти 3 тысячи человек.