Джо Байден ужесточает контроль над оружием

Президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия, а также об усилении контроля за хранением стволов. Этот документ не требует одобрения конгресса, где сильно оружейное лобби.

В Белом доме также заявили, что будут оказывать всю возможную юридическую поддержку штатам, которые самостоятельно ужесточают контроль над оружием, например запрещают его продажу лицам с судимостью.

По данным неправительственных организаций, в США за первые два месяца этого года от огнестрельного оружия погибли почти 3 тысячи человек.