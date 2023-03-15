Европейские фондовые рынки теряют более 3% на закрытии под влиянием проблем Credit Suisse

Европейские фондовые рынки заметно сдали позиции в среду, оказавшись втянутыми в трудности Credit Suisse, возродившие опасения по поводу финансовой стабильности после недавнего краха американского банка Silicon Valley Bank.

Европейские индексы стёрли достижения предыдущего дня, потеряв 3,58% в Париже, 3,27% во Франкфурте и 3,83% в Лондоне. Милан потерял 4,61 %, Мадрид 4,37 % Индекс европейского банковского сектора (Stoxx 600 Banks) упал почти на 7%.

Акции самого Credit Suisse отметили самое сильное падение в истории, закрывшись на -24,24% на отметке 1,697 швейцарских франков, после того как акционеры запаниковали после комментариев крупнейшего акционера банка.

В интервью Bloomberg TV председатель Саудовского национального банка Аммар аль-Худайри сказал, что не хочет увеличивать свою долю и владеть более чем 10% акций швейцарского банка.

На рынке, который очень нервничал из-за риска заражения после провала американского банка SVB, акции Credit Suisse теряли в течение дня до 30% своей стоимости в течение сессии, достигая нового исторического минимума в 1,55 швейцарских франков. Их падение вызвало бурю на всех фондовых рынках.

UBS, главный банковский конкурент Credit Suisse в Швейцарии, упал на фондовой бирже Цюриха на 8,53%.

Помимо этого нефть эталонных марок ускорила падение днем в среду, обновив минимумы с декабря 2021 года на опасениях рецессии в мировой экономике.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:37 по московскому времени подешевели на $2,8 (3,62%) - до $74,65 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени рухнули на $2,68 (3,76%) - до $68,65 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки Brent падали до $74,01 за баррель, WTI - до $67,93 за баррель.