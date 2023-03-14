Доклад "Я лишился глаза": Amnesty International осудила "эскалацию" полицейского насилия в мире

В мире всё чаще применяют резиновые пули и другие виды т.н. "нелетальных патронов" для разгона демонстрантов, что приводит к многочисленным увечьям и даже гибели людей – об этом говорится в докладе Amnesty International и Omega Research Foundation с говорящим названием "Я лишился глаза" ("My Eye Exploded").

Публикация стала результатом пятилетнего исследования, проведённого в более чем 30 странах.

Правозащитники призвали мировое сообщество жёстче контролировать оборот и производство подобных спецсредств.

"Мы считаем, что существует острая необходимость в юридически обязывающем регулировании производства и коммерциализации этого менее смертоносного оружия, особенно"кинетических ударных зарядов", – заявил Патрик Вилкен, эксперт Amnesty International по военным вопросам, безопасности и правопорядку.

Авторы доклада отмечают, что в результате "неизбирательного" и "непропорционального" применения силы тысячи протестующих и случайных прохожих были искалечены и десятки убиты. Среди распространённых травм – разрыв глазного яблока, переломы, повреждения внутренних органов.

Так, во Франции в разгар выступлений "жёлтых жилетов" были ранены почти 2 500 человек.

В Чили с начала протестов в октябре 2019 года было зафиксировано 440 травм глаз. В Amnesty International подчёркивают, что реальные цифры, вероятно, гораздо выше.