Циклон "Фредди": больше сотни погибших в Малави и Мозамбике

Более ста человек стали жертвами тропического циклона "Фредди", который обрушился в субботу на государства юго-восточной Африки. В Малави из-за схода оползней и наводнений погибли по меньшей мере 99 человек. Власти республики ожидают, что эти цифры будут расти.

По данным ООН, более 11 тысяч человек были эвакуированы. Больше всего разрушений зарегистрированы в экономической столице страны Блантайр.

В соседнем Мозамбике удар стихии унёс жизни как минимум десяти жителей.

Ураган может стать самым продолжительным в истории наблюдений. "Фредди", образовавшийся у берегов Австралии, бушевал в Индийском океане с начала февраля и уже дважды заходил на африканский континент. В конце февраля он привёл к смерти 17 человек, тысячи жителей Мозамбика и Мадагаскара лишились своих домов.