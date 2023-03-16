Наводнения в Перу: "У меня не осталось ничего, только одежда, что на мне"

(AFP) По меньшей мере 59 человек погибли и более 12 000 пострадали в результате сезона дождей в Перу с сентября из-за наводнений и разлива рек, сообщили представители гражданской обороны.

Наводнения, сопровождаемые сильным ветром, охватившие часть Перу, усилились за последние 72 часа и затронули городские и сельские районы в прибрежных департаментах на границе с Эквадором.

Среди погибших - двое детей.

Управление также сообщило о 1 326 разрушенных домах и 3 173 непригодных для жилья.

"Здесь нечего спасать, все покрыто грязью. Мы выбрались только в том, что на нас было надето", - рассказал телеканалу N один из пострадавших жителей района Ла-Эсперанса в регионе Ла-Либертад (север).

Уровень сезонных осадков был вызван присутствием "неорганизованного циклона" у перуанского побережья, в водах Тихого океана.

По данным Гражданской обороны, "циклон "Яку" - очень необычное явление, вызвавшее усиление дождей на севере страны".

Присутствие этого типа циклонов связано с погодным явлением Эль-Ниньо. Это климатическое явление, вызывающее перегрев вод в южноамериканской части Тихого океана, которое обрушивается на побережье Перу и Эквадора в основном дождями и наводнениями.

В связи с надвигающимся событием власти объявили чрезвычайное положение в системе наблюдения в ожидании схода лавин и других бедствий.