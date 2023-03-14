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мир

Поднебесная вновь открывает границы

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 Кнарик Хачатрян
Туристы в пекинском аэропорту
Туристы в пекинском аэропорту   -  Авторское право  JADE GAO/AFP or licensors

КНР вновь откроет свои границы для туристов и возобновит выдачу виз, пытаясь оживить туризм и экономику в целом после трёхлетнего перерыва во время пандемии COVID-19. 

Китай — одна из последних крупных стран, возобновляющих туризм. Выдача всех типов виз начнётся со среды. Безвизовый въезд также будет воостановлен в таких пунктах назначения, как остров Хайнань, а также для круизных лайнеров, заходящих в Шанхай, которым до пандемии не требовалась виза.

Смягчение визового режима последовало за одобрением Китаем выездных групповых туров для китайских граждан.