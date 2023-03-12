Деревни под слоем пепла: на острове Ява извергается вулкан Мерапи

Деревни под слоем пепла: на острове Ява извергается вулкан МерапиКомментарии
Euronews
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На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Потоки лавы растеклись на расстояние в полтора километра от кратера. В небо поднялось густое облако из дыма и пепла.
Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 километров.
Последнее крупное извержение вулкана случилось в 2010 году. Тогда погибли более 300 человек, а около 280 000 жителей были вынуждены эвакуироваться из этого района.
На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных.