Деревни под слоем пепла: на острове Ява извергается вулкан Мерапи

На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Потоки лавы растеклись на расстояние в полтора километра от кратера. В небо поднялось густое облако из дыма и пепла.

Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 километров.

Последнее крупное извержение вулкана случилось в 2010 году. Тогда погибли более 300 человек, а около 280 000 жителей были вынуждены эвакуироваться из этого района.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных.