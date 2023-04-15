Вулканы меняют планы авиакомпаний

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В ночь на 11 апреля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в небо шлейф пепла высотой до 20 км. Это было настолько мощное извержение, что введен красный уровень авиационной опасности.

Чем угрожают вулканические извержения для самолетов? Известно, что через выброшенные вулканом в атмосферу облака пепла самолетам запрещено пролетать, а также приближаться к этому району. Мы выяснили, почему...

Майк Бертон, вулканолог из Манчестерского университета:

"Когда самолет пролетает через шлейф пепла, он проглатывает пепел и плавится. Пепел становится настолько горячим, что превращается в жидкость, которая скапливается в более холодных частях реактивного двигателя. Это скопление может заблокировать двигатель и привести к его остановке. А если двигатель откажет, самолет начнет терять высоту и падать".

В последние полвека сохранилось много свидетельств, в том числе фотографии самолетов, покрытых вулканическим пеплом (США, штат Вашингтон 1980, Эквадор 2002, Аргентина 2011, Гватемала, 2021). Зарегистрированы десятки инцидентов, связанных с облаками пепла: повреждения и серьезные поломки. Впрочем, смертельных случаев пока не было. Авиакомпании полагаются на спутниковые данные, чтобы избежать полетов в зоны риска.

"За последние два десятилетия произошла настоящая революция в нашем наблюдении за Землей из космоса, - считает Майк Бертон. - Европейское космическое агентство, в частности, проделало очень хорошую работу по созданию новой группы спутников под названием Sentinel, которая открыла гораздо больше возможностей для наблюдения за вулканами из космоса."

Вулканы, не сверяясь с нашими планами на отпуск, остаются одной из серьезных угроз и для жителей близлежащих населенных пунктов, и для авиапассажиров. Так извержение Эйяфьядлайёкюдля в Исландии в 2010 году войдет в историю гражданской авиации. Облака пепла тогда парализовали воздушное сообщение в Европе не на один день. Десятки тысяч рейсов были отменены.