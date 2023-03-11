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Украина

Бои за украинский Бахмут ожесточаются

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 Euronews
Константиновка, Украина
Константиновка, Украина   -  Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Бои за украинский Бахмут ожесточились в связи с очередными наступательными действиями российских войск в Донецкой области. Чуть западнее города обстрел и ракетные удары обрушились на Константиновку. Сообщается о пострадавших мирных жителях и разрушенных жилых домах.

За время сражений и обстрелов инфраструктуре Бахмута нанесен огромный ущерб: уничтожены железнодорожные и автомобильные мосты, в том числе на реке Бахмутка.

В минувшую среду ЧВК "Вагнер" заявила, что контролирует восточную часть города. В пятницу ее основатель Евгений Пригожин сообщил, что для набора и подготовки в ЧВК открылись центры в 42 городах России.

В украинском Генштабе говорят, что российские части все еще "мечтают" выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, однако ВСУ не дают им на это шансов.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за последние 24 часа силы РФ нанесли 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области.