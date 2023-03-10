Скандальный закон отклонен в результате общественного давления

После двух дней массовых протестов парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", вызвавший общественное негодование. Власти также выполнили требование митингующих и освободили всех задержанных в ходе митингов.

Документ в случае принятия обязывал бы все СМИ и НПО, чья деятельность финансируется из-за рубежа более чем на 20%, зарегистрироваться в реестре иноагентов.

В стихийных протестах приняли участие десятки тысяч молодых людей.

"Я очень рада, что закон не прошел, потому что он навредил бы нашему пути в Европу. Он бы также навредил развитию молодого поколения и выражению наших взглядов. Я очень рада, что страна находится на правильном пути и грузины до сих пор отстаивают лучшее будущее", — говорит студентка Ани Цкипуришвили.

Оппозиция и критики отклоненного законопроекта обвиняют его инициатора правящую партию "Грузинская мечта" в проведении пророссийской политики. В партии обвинения отвергают.

В Москве заявляют о попытке силовой смены власти в Грузии. "Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.