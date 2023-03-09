Испанки и мексиканки требуют защиты от гендерного насилия

Марш в защиту прав женщин в Мадриде уже по традиции собирает тысячи сторонников. Женский день 8 марта отмечают во всё мире, но в Испании, которую нередко считают эталоном прав женщин в Европе, это особенная дата. В 2004 году в стране был принят закон о мерах по борьбе с гендерным насилием. В этом году идейные разногласия в движении феминисток раскололи уличный марш на несколько демонстраций.

С наступлением ночи толпы испанок, многие из которых одеты в фиолетовые цвета женского движения, заполнили бульвары испанской столицы.

"Мы по-прежнему требуем, чтобы к нам относились, как и ко всем. Ведь мы - половина населения, но зарабатываем меньше, и они нас убивают... Что я ещё могу сказать?" - говорит пришедшая на демонстрацию работница таможни Мириам Гуардиа.

По другую сторону Атлантики тысячи женщин заполнили улицы Мехико при усиленных мерах безопасности и в окружении полиции.

"Сегодня я впервые участвую в марше, - говорит Фернанда, одна из демонстранток, - я здесь потому, что уже устала каждый день выйдя на улицу, по пути на работу или в школу подвергаться домогательствам. Мы требуем уважения к себе как к женщинам! Я устала от того, что каждый день я становлюсь объектом нападок только потому, что я женщина".

Насилие в отношении женщин в Мексике повсеместно. Каждый день в стране гибнут более 20 женщин, и лишь в 4% случаев по факту насилия выносят приговор с тюремными сроками.