Испания: женщина добилась от бывшего мужа оплаты ее домашнего труда за 25 лет брака

Испанский суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда.

У супругов было две дочери, и в решении суда говорится, что жена почти все свое время посвящала заботе о семье и работе по дому.

В браке супругов действовал режим раздела имущества, согласно которому все, что зарабатывал каждый из супругов, принадлежало только ему.

В результате жена, не имея доступа к тому, чтобы было приобретено за годы совместной жизни, при разводе осталась ни с чем.

Осознав свое положение, 48-летняя Ивана Мораль обратилась к адвокату. Вместе с ней они подсчитали, что за 25 лет брака при минимальной зарплате Ивана могла бы получить 204 624 евро. Именно такую сумму суд Малаги обязал выплатить женщине ее бывшим мужем.