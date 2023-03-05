Бухарест: марафон "спасения жизни"

Более ста медиков, включая врачей "скорой помощи", и добровольцев приняли участие в марафоне "спасения" в Бухаресте. Известно, что вовремя оказанная первая помощь может увеличить шанс на выживание больного при инфаркте, например, на 70%. При этом критическими считаются первые 3-5 минут, поэтому следует каждому научиться выполнять определенные действия, чтобы помочь своим близким до прибытия врачей.

Сотни жителей румынской столицы попробовали свои силы в спасении жизни - каждый "урок" длился 15 минут.