«Запад будет поддерживать Украину столько, сколько нужно»

Западные союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется: об этом заявлено в Вашингтоне на встрече президента США и канцлера Германии. Поездку назвали «рабочим визитом» — глава правительства Германии прибыл ненадолго и без большой делегации.

Джо Байден, президент США:

«Вы произвели у себя исторические перемены: увеличили расходы на оборону, диверсифицировали источники энергии, отказавшись от российских. Вместе мы слаженно работали над поставкой важнейших систем безопасности Украине. Мы всё сделали синхронно. Боеприпасы, артиллерия, танки, системы ПВО».

Олаф Шольц, канцлер Германии:

«Трансатлантическое партнёрство сегодня очень хорошо работает, и во многом это благодаря вашему руководству, так что я действительно рад быть здесь».

В пятницу Соединённые Штаты объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 400 млн долларов — в основном это боеприпасы, инженерная техника, снаряжение и запчасти.