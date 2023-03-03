ISW: Российские войска могут изменить стратегию в Бахмуте

Российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению позиций ВСУ, чтобы сосредоточиться на попытках выдавить украинские силы из города. В последние недели они активизировали наступательные действия на северных окраинах и в пригородах Бахмута и закрепили свои успехи в этих районах.

Блокирование Бахмута с двух сторон, скорее всего, потребует дополнительных сил и средств. Российские войска могут попытаться избежать дополнительных затрат на возможное окружение.

Российским силам, вероятно, потребуется захватить и Хромово, и Ивановское, чтобы перерезать пути сообщения ВСУ с Бахмутом и полностью окружить здесь украинскую группировку. Но они не смогли продвинуться ближе к этой дороге, связывающей Бахмут с Часовым Яром.

В Институте изучения войны сообщают: возможно, они пытаются оказать давление на украинские силы в Бахмуте, чтобы вынудить их к тактическому отступлению по этой трассе, и поэтому сократили свои усилия по окружению города и, в том числе, захвату Ивановского.

По мнению Института изучения войны, украинские официальные лица создают информационный фон для возможного вывода войск из Бахмута. При этом не сказано, что ВСУ намерены покинуть город.

Ранее Институт охарактеризовал украинскую оборону Бахмута как стратегически обоснованную операцию, которая должна вынудить российскую армию направить больше живой силы и техники на тяжёлые атаки с целью захвата города, имеющего ограниченное оперативное значение. Как сообщает аналитический центр, украинские силы уже достигли этой стратегической цели.