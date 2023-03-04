Бахмут: бои идут на улицах

В Бахмуте на востоке Украины идут уличные бои, но как сообщает заместитель мэра города, российские военные, "не контролируют ситуацию".

ВСУ сообщают об отражении многочисленных российских атак в районе Бахмута.

По утверждению российского командования, Бахмут "вот-вот будет взят". Ранее в "Телеграме" представители ЧВК "Вагнер" заявили, что "практически окружили" город.

В то же время по данным аналитиков американского Института изучения войны, украинская армия может готовиться к тактическому отходу из города, который уже несколько месяцев остаётся эпицентром тяжёлых боёв.

Блокирование Бахмута с севера и юга потребует свежих сил и ресурсов, а российские войска, возможно, попытаются избежать дополнительных потерь на это окружение.

Тем временем глава минобороны РФ Шойгу побывал на передовой в командном пункте в зоне "Донецк-Юг", сообщает минобороны РФ. Точное место и время визита не уточняются.

Шойгу поблагодарил солдат "за героизм" и вручил им награды, ордена Мужества, "Георгиевские кресты" и медали "За отвагу".

Бои за Бахмут продолжаются с лета. В мирное время это - промышленный центр, но сейчас город стал символом украинского сопротивления, поскольку в течение уже нескольких месяцев находится в эпицентре боевых действий.