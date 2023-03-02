NYT: Россия понесла крупнейшее танковое поражение под Угледаром

Россия потерпела крупнейшее танковое поражение в результате трехдневных ожесточенных боев под Угледаром к юго-западу от Донецка. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Киев утверждает, что Россия в этой битве потеряла по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров. Как пишет газета, причиной поражения российской армии стал недостаток опыта — в танковом сражении принимали участие недавно мобилизованные военные.

Эти заявления не получили независимого подтверждения. Россия их также не комментирует. Тем временем ясным кажется одно, тяжелые бои оставили в городе следы разрушений.

В Бахмуте бойцы "Азова" продолжают защищать осажденный город. Россия намерена взять бывший промышленный центр, но он имеет скорее политическое, чем военное значение. Обе стороны несут большие потери.

Бахмут — это тяжелое место, тяжелая территория, за которую приходится вести бои. Слишком большое скопление пехоты противника. У них стоит цель, и они кидают сюда все свои ресурсы Лысый боец "Азова"

Президент Зеленский и его советники заявили, что украинские военные могут принять решение о выводе своих сил из Бахмута в случае необходимости - "Мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — говорят они.

В то же время те немногие, кто решил остаться в городе Часов Яр, что в 10 км от Бахмута, приспосабливаются к жизни под угрозой усиления обстрелов. Не имея отопления, они пытаются восстановить все то, что было повреждено и продолжать жить.