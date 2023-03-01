Бахмут: ВСУ ждут подкрепления, но Киев готов на "стратегическое отступление"

"Каждая улица в Бахмуте залита нашей кровью", — говорит украинский солдат в почти разрушенном городе на линии фронта.

Киев говорит, что давление на его войска усиливается, российские силы не прекращают штурмы украинских позиций.

Бывший восточный промышленный центр стал в основном политической целью.

К сожалению, каждый день (мы теряем кого-то). Ни одного дня без эвакуации погибших, чтобы мы могли доставить их тела домой. Мы тратим все наши ресурсы, чтобы забрать погибших, отдавших свои жизни, а также раненых, чтобы оказать им медицинскую помощь Фокс военнослужащий ВСУ

Киев допускает "стратегическое отступление" из Бахмута.Но пока об этом речи не идет, накануне Минобороны сообщило о переброске в город подкрепления.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу за город до тех пор, пока сможет, и в течение нескольких месяцев призывал союзников к поставкам оружия.

Несмотря на трудности, украинские войска сдерживают линию фронта.

Полностью оптимистично настроен. Не только Бахмут и Крым, все остальное надо забрать. Дайте чем, покажите — куда. И всё Дед военнослужащий ВСУ

Тем временем свидетельства продолжающейся войны появились на улицах Таллина.

Подбитый российский танк выставлен на всеобщее обозрение как символ конкретного результата военной поддержки Украины.

Минобороны Эстонии утверждает, что этот Т-72 был уничтожен ракетным комплексом Javelin, подаренным Киеву Таллином в конце марта.

Уничтоженный российский Т-72 выставлен в Таллине Sergei Grits/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Тем не менее появление танка вызвало резонанс в обществе.

Изначально танк должны были отправить в "тур" по стране, но из-за нерешительности некоторых муниципалитетов планы изменились.

Полиция сообщает о столкновениях между сторонниками Украины и Кремля. Сочувствующие России оставляют у военного трофея красные гвоздики, которые сразу же убирает служба безопасности.

В четверг танк доставят в военный музей Таллина.