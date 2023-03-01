Бахмут: ВСУ ждут подкрепления, но Киев готов на "стратегическое отступление"Комментарии
"Каждая улица в Бахмуте залита нашей кровью", — говорит украинский солдат в почти разрушенном городе на линии фронта.
Киев говорит, что давление на его войска усиливается, российские силы не прекращают штурмы украинских позиций.
Бывший восточный промышленный центр стал в основном политической целью.
Киев допускает "стратегическое отступление" из Бахмута.Но пока об этом речи не идет, накануне Минобороны сообщило о переброске в город подкрепления.
Президент Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу за город до тех пор, пока сможет, и в течение нескольких месяцев призывал союзников к поставкам оружия.
Несмотря на трудности, украинские войска сдерживают линию фронта.
Тем временем свидетельства продолжающейся войны появились на улицах Таллина.
Подбитый российский танк выставлен на всеобщее обозрение как символ конкретного результата военной поддержки Украины.
Минобороны Эстонии утверждает, что этот Т-72 был уничтожен ракетным комплексом Javelin, подаренным Киеву Таллином в конце марта.
Тем не менее появление танка вызвало резонанс в обществе.
Изначально танк должны были отправить в "тур" по стране, но из-за нерешительности некоторых муниципалитетов планы изменились.
Полиция сообщает о столкновениях между сторонниками Украины и Кремля. Сочувствующие России оставляют у военного трофея красные гвоздики, которые сразу же убирает служба безопасности.
В четверг танк доставят в военный музей Таллина.