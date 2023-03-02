Космический корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту

Корабль американской компании SpaceX ("Спейс-экс") успешно выведен на орбиту Земли из Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида, США).

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon ("Крю дрэгон") при помощи ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех участников миссии Crew-6.

В экипаж входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на станцию в июле прошлого года.

Ожидается, что экипаж Crew-6 проработает на МКС около шести месяцев. Программа НАСА предусматривает проведение на борту станции более 200 научных исследований и экспериментов.