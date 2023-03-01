Великобритания: полиция разыскивает пропавшего ребенка

Британская полиция аннонсировола срочную поисковую операцию: пропал ребенок в южной Англии. Родители уже арестованы по подозрению в халантности, которая могла привести к гибели малыша. Такая версия также рассматривается полицие

По предварительным данным, в начале января родители малыша ночевали в палатке в то время, когда их автомобиль загорелся. Они сбежали с места происшествия. Судьба ребенка, родившегося буквально за несколько дней до инцидента, неизвестна.