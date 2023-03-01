English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Роботы в Барселоне: стартапы представили разработки в сфере ИИ

Access to the comments Комментарии
 Marta Rodriguez Martinez
Роботы не могут полностью заменить человека, но могут помочь ему, говорят специалисты
Роботы не могут полностью заменить человека, но могут помочь ему, говорят специалисты   -  Авторское право  Euronews

Нужно исследовать местность и начертить её карту? Поможет Кейпер! Этот четвероногий робопес и другие роботы были представлены публике на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне.

"Мы говорим им, что делать. Но они могут работать и в одиночку. Цель как раз в том, чтобы они работали в одиночку, помогали людям в опасных местах, где есть токсичные или легковоспламеняющиеся вещества, куда отправить человека — опасно", — рассказывает директор и основательница Keybotic Ирене Гомес.

Искусственный интеллект — стал одной из самых горячо обсуждаемых тем на мероприятии для стартапов под названием Four Years From Now (4YFN), то есть "Через четыре года". В нем приняли участие более 700 компаний, которые меняют мир технологий.

По словам экспертов, 2023-й станет поворотным годом, так как именно сейчас усиленно развиваются, например, технологии распознавания изображений, а компьютеры учатся понимать человеческий язык.

Предприниматели замечают это и находят новые решения, пытаясь автоматизировать задачи, которые раньше выполнялись вручную.

"Здесь искусственный интеллект работает как чат-бот и задает пациенту лучший вопрос, чтобы быстрее перейти к странице с результатами", — говорит директор по развитию бизнеса Mediktor Пау Рокас, показывая медицинский прибор.

А это устройство умеет адаптировать свою траекторию движения, чтобы захватить определенный объект. На Всемирном мобильном конгрессе можно ощутить себя героем научно-фантастического фильма.

"С помощью моего селфи эта технология машинного обучения способна за 30 секунд определить состояние моего здоровья, сравнив его с 40 000 других пациентов, обнаружив признаки, незаметные для человеческого глаза, но не для искусственного интеллекта", — говорит корреспондент Euronews Марта Родригес.

Но могут ли машины думать самостоятельно? Способны ли они ставить под сомнение задачи, выполнять которые их обучили?

"Сделать людей лучше, получить про них больше информации — это несомненный плюс того, что может дать искусственный интеллект. Доверие — совсем другое дело. Мы обычно понимаем, когда взаимодействуем с машиной. Если я пользуюсь чатом, если я пользуюсь Amazon, если я пользуюсь подобными сервисами, я как человек знаю, что взаимодействую с машиной. Я думаю, что эволюция искусственного интеллекта произойдет тогда, как мы уже обсуждали сегодня на MWC, когда мы не будем понимать, взаимодействуем ли мы с машиной или нет. Это также поднимает огромные вопросы доверия", — отмечает вице-президент Ivanti Дэвид Шеперд.

Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект развивается не для того, чтобы стать лучше нас, а для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, как этот робот, способный помогать пожилым людям.

"Многие спрашивают нас: "Если роботы окажутся в домах, то люди, которые выполняют эту работу, потеряют её, не так ли?". Мы не хотим никого заменять. Робот сегодня — это поддержка для семьи, для сиделки, для самого пожилого человека, который одинок. Это преимущества круглосуточного ухода, который, к сожалению, невозможен без таких персональных помощников", — говорит менеджер по продукту Somcare Group Saltò Нурия Паскуаль.