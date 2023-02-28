Дефицита энергии в ЕС не случилось, потребители платят больше: кто виноват?Комментарии
Ни дефицита энергии, ни отключений электричества этой зимой в Евросоюзе, которых так опасались эксперты, не произошло. Зато европейские потребители и компании столкнулись с резким увеличением счетов. Понять, откуда взялись панические настроения, сегодня непросто, по мнению профессора экономики из парижского университета Дофин, директора Центра геополитики энергетики и сырья Патриса Жоффрона.
Прошлый год принёс энергетическим компаниям рекордные прибыли: британская Centrica в 2022 году утроила результаты, крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol увеличила их на 70%, Naturgy заработала на 36 % больше, чем в предыдущем году.В общей сложности пять ведущих энергетических компаний заработали 150 млрд долларов чистой прибыли. Это никак не сказалось на ситуации европейских семей, частного и среднего бизнеса, счета которых на электричество выросли в разы.
По мнению ещё одного опрошенного Euronews эксперта, цены будут оставаться высокими и в 2023 году. Причём, в случае с газом это нельзя объяснить ценой продажи в США, а, скорее, спекулятивными накрутками при перепродаже в Европе, считает Анн-Софи Корбо - научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.
По мнению специалистов, в 2023 году возможны новые скачки, поскольку война в Украине далека от завершения. Несмотря на неопределенность, Организация стран-экспортеров нефти не ожидает падения спроса а, напротив, прогнозирует его рост.