Жертвы и погромы на Западном берегу реки Иордан

В Газе и на Западном берегу реки Иордан начались ответные протесты и поджоги.

Поздно вечером в воскресенье палестинская молодежь жгла шины и бросала светошумовые гранаты во время акции протеста у границы с Израилем.

Несколькими часами ранее большая группа израильских поселенцев устроила погром в палестинском городе Хауара. Причиной этому стало убийство двух израильтян неизвестным стрелком.

В результате погромов погиб один человек, несколько пострадали, были сожжены десятки домов и автомобилей. Несколько семей пришлось эвакуировать.