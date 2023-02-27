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Западный берег реки Иордан

Жертвы и погромы на Западном берегу реки Иордан

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 Euronews
Сожженные автомобили в палестинском городе Хауара
Сожженные автомобили в палестинском городе Хауара   -  Авторское право  Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В Газе и на Западном берегу реки Иордан начались ответные протесты и поджоги.

Поздно вечером в воскресенье палестинская молодежь жгла шины и бросала светошумовые гранаты во время акции протеста у границы с Израилем.

Несколькими часами ранее большая группа израильских поселенцев устроила погром в палестинском городе Хауара. Причиной этому стало убийство двух израильтян неизвестным стрелком.

В результате погромов погиб один человек, несколько пострадали, были сожжены десятки домов и автомобилей. Несколько семей пришлось эвакуировать.