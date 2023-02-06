Западный берег Иордана: в ходе израильского рейда убиты семь палестинцев

По меньшей мере семь палестинцев были убиты в ночь на понедельник во время рейда израильских сил в лагерь беженцев Акабат-Джабер на Западном берегу Иордана. Лагерь расположен вблизи крупного города Иерихон.

В офисе палестинского лидера назвали произошедшее преступлением, и призвали Соединенные Штаты оказать давление на Израиль.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что "целью операции было задержание членов отряда террористов ХАМАС, совершивших обстрел ресторана в еврейском поселении Веред-Йерихо".

Представители израильской службы безопасности на условиях анонимности, заявили, что двое из пяти убитых были боевиками ХАМАС, участвовавших в попытке нападения на ресторан. Трое других боевиков вели перестрелку с солдатами во время рейда.

В ходе ночных операций на Западном берегу Иордана израильские военные также задержали 19 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Рейды проводились в городе Наблус, а также в ряде деревень, поселков и лагерей палестинских беженцев.

С апреля прошлого года израильские силовики продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.