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Сальвадор

В наручниках и кандалах: первые заключенные доставлены в мегатюрьму в Сальвадоре

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 Глеб Шатуновский
тюремный комплекс
тюремный комплекс   -  Авторское право  Michael Macor/San Francisco Chronicle

В наручниках и в кандалах - около 2 тысяч членов преступных группировок, так называемых "марас", были доставлены в новую мегатюрьму в департаменте Сан-Висенте в Сальвадоре. 

Они стали первыми заключенными этого тюремного мегакомплекса, рассчитанного на 40 тысяч человек. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов и предназначено для особо опасных преступников.

В Сальвадоре с 26 марта прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации для борьбы с разгулом преступности. За это время были задержаны более 60 тысяч человек. Стратегия властей приносит плоды - за 8 лет количество убийств в этой стране сократилось более чем в 10 раз. 

Salvadoran National Police
статистика убийств в Сальвадоре по годамSalvadoran National Police