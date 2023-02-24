Разрушительное воздействие войны на женщин и девочек

Разрушительное воздействие войны на женщин и девочекКомментарии
Спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) предупреждает о продолжающемся разрушительном воздействии войны на женщин и девочек.
Почти треть населения Украины - около 14 миллионов человек - были вынуждены покинуть свои дома. В ООН подчеркивают, что кризис беженцев - это в подавляющем большинстве случаев миграция женщин и детей.
10 миллионов человек в Украине подвергаются риску или уже страдают от острого стресса, тревоги, депрессии и посттравматического стресса.
Жительница Бучи в Киевской области Олеся рассказывает о том, что пришлось пережить во время оккупации российскими войсками:
За последний год в Украине было совершено более 760 нападений на медицинские учреждения, не прекращаются российские атаки на гражданскую и энергитическую инфраструктуру.
Около 195 000 детей родились в 2022 году на фоне хаоса войны. Многие будущие матери были вынуждены рожать в подвалах и бомбоубежищах в тяжелейших условиях. Более трети всех родов (около 68 500) были приняты в более чем 50 родильных домах, поддерживаемых ЮНФПА.
Война и вызванное ею массовое перемещение населения повысили для женщин и девочек риск насилия, в том числе сексуального, эксплуатации и злоупотреблений. Более 120 000 человек получили помощь и перенаправление по вопросам гендерного насилия через службы защиты, поддерживаемые ЮНФПА в Украине.
В гуманитарном содействии в Украине сегодня нуждаются 18 миллионов человек.