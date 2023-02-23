Союзники обсуждают угрозы со стороны России

Шведская разведка сегодня считает Россию самой большой угрозой для безопасности страны.

В своем предупреждении служба госбезопасности Швеции SÄPO (СЭПО) указала на более агрессивную Россию и рост экстремизма. Это предупреждение последовало за более ранним и оценивает нынешнюю угрозу как "самую серьезную" со времен холодной войны из-за вторжения в Украину.

"Это происходит путем внедрения агентов и влияния на принимающих решения. Но также и путем создания возможностей построения альтернативной социальной структуры, например альтернативной власти по наведению порядка", — комментирует заместитель главы департамента по контртерроризму Сусанна Трехёрнинг.

Обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности России в регионе была в центре внимания на состоявшемся в Польше саммите так называемой "Бухарестской девятки" — новейших членов НАТО на восточном фланге альянса.

Президент Джо Байден принял участие в саммите в рамках своей трехдневной поездки по Европе.

Он подтвердил приверженность США безопасности стран "девятки", члены которой присоединились к военному альянсу после того, как во время холодной войны находились в сфере влияния Москвы. Теперь они с беспокойством смотрят на экспансионистские амбиции Москвы.

"Приверженность Соединенных Штатов НАТО, я говорил это неоднократно, я скажу это снова — абсолютно ясна. Пятая статья — это священное обязательство, которое взяли на себя Соединенные Штаты. Мы будем защищать каждый дюйм территории стран-членов НАТО", — заявил президент США Джо Байден.

В США неожиданный визит демократа Байдена раскритиковали консервативные республиканцы, что может служить предвестием предстоящего политического противостояния. Для продолжения поддержки Украины главе Белого дома потребуется согласие Палаты представителей, которая находится под контролем республиканцев.