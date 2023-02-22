Антакьи больше нет

Землетрясение, обрушившееся на Турцию и Сирию 6 февраля, стало катаклизмом беспрецедентных масштабов и самым сильным за последние 100 лет.

Южный турецкий город Антакья и его жители пострадали больше всего. Когда-то это был важный торговый центр и третий по величине город Римской империи. Но разрушительные землетрясения почти ничего не оставили в этом городе невредимым.

Касим Гюндюз - местный житель. Его семья была разорвана на части катастрофой.

"Мою жену зовут Шефика, я называл ее своей гулюм (розой), - говорит Касим. - Я звал Шефику! И ничего не услышал в ответ. Мы были женаты 52 года".

Касим рассказал Euronews, что сейчас он ждет останки своей жены. Тело его сына было извлечено из-под обломков и находится в пластиковом пакете неподалеку. Весь его мир исчез.

"Я помогал. Я вытащил труп моей невестки. У нее не было головы, - рассказал житель Антакьи Мехмет Эльмачи. - Мой шурин и их маленькая дочь все еще там".

Медленная реакция, болезни и отчаяние

Антакья была основана в 300 году до н.э. и видела немало бедствий. За прошедшие столетия она много раз разрушалась и отстраивалась заново.

Но когда в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,8, это застало всех врасплох. Через несколько дней после трагедии помощь все еще медленно прибывала.

Мехмет выжил, но говорит, что не помнит, как ему удалось выбраться из-под завалов. Он рассказал Euronews, что после землетрясения ему приходится спать в машине вместе с женой и их 7-месячным сыном.

Без электричества, воды и канализации те, кто пережил землетрясение, подвергаются большому риску. Инфекционные заболевания, такие как чесотка и холера, быстро распространяются, а афтершоки происходят каждый день.

В первые несколько часов после землетрясения для разбора завалов были доступны только руки выживших, которые находились в шоковом состоянии, были ранены и никогда раньше не делали ничего подобного.

Затем появились добровольцы. Эрдем, строитель из Стамбула, поспешил в Антакью, как только узнал о землетрясении.

"Я пытался сделать то, что необходимо было здесь, - говорит Эрдем. - Я смог вытащить одну женщину. Когда я пытался добраться до нее в ее комнате, сломав шкаф, она начала кричать: "Почему вы ломаете мои вещи? Кто вы такие?". Она кричала на меня. Мне также удалось вытащить мальчика и его старшую сестру. Я очень хотел вытащить больше людей, но сейчас я совсем один, а в команде возникли некоторые проблемы. Не думаю, что теперь я смогу сделать что-то один".

Гнев в адрес Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ничего нельзя было сделать, чтобы подготовить страну к такой трагедии. Но не все в Антакье с этим согласны.

"В первый день, когда мы приехали сюда, мы хотели бурить, но не смогли найти даже генератор или отбойный молоток. Здесь не было ни спасателей, ни чиновников, - объяснил житель Антакьи Ибрагим Халил. - На второй день пришло несколько машин. Эти люди сказали мне, что они не могут сейчас работать, потому что им нужен приказ "сверху". И они ждали этого приказа. Работа не организована и не ведется должным образом. Сюда не приехал ни один хорошо обученный человек".

Спустя несколько дней после землетрясения власти все еще не могли взять ситуацию под контроль, несмотря на то, что международная помощь поступала отовсюду.

Существуют разногласия по поводу того, кто или что виновато в этом хаосе. Одни говорят, внутренние разногласия, другие обвиняют плохое управление.

"Помощь приходит с опозданием не из-за пренебрежения. Эти экскаваторы, грузовики и машины прибыли из других провинций, потребовалось некоторое время, чтобы доставить их сюда. Но сейчас они отлично справляются со своей работой", - говорит местный житель Джемаль Гунгор.

"Единственная причина, по которой местные муниципалитеты не работали хорошо, заключается в том, что их мощность была снижена. Никто не мог сдвинуться даже на дюйм без разрешения сверху", - сказал другой житель.

Катастрофа вновь вскрыла негативные стороны централизованной системы управления Эрдогана, дав оппозиции весомый аргумент, чтобы бросить вызов на президентских выборах в этом году. Это голосование, как считают некоторые здесь, Эрдоган может попытаться отложить, если почувствует, что его шансы на третий срок подорваны.

Массовые захоронения

Главное кладбище Антакьи дает представление о масштабах катастрофы. Места для погибших недостаточно, поэтому власти открыли место массового захоронения на окраине города.

У неопознанных тел собирают образцы ДНК, чтобы семьи могли однажды достойно проводить своих близких.

Гонка за спасением живых продолжается уже давно, как кажется, дольше обычного. Но, несмотря ни на что, выжившие продолжают появляться.

Одна из них - Фатьма, 25-летняя беженка из Сирии. Спасаясь от ужасов войны в своей родной стране, она выжила, проведя 140 часов под завалами. Теперь у нее, как и у этого города, появился еще один шанс на новую жизнь.