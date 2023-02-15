Никола Стерджен объявила об уходе с поста первого министра Шотландии

Никола Стерджен объявила о своём решении покинуть пост лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и сложить полномочия первого министра Шотландии. Об этом в среду утром сообщили британские СМИ, а затем на пресс-конференции в Эдинбурге официальное заявление сделала и сама политик.

"Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с поста первого министра и лидера моей партии. Я попросила национального секретаря ШНП начать процесс избрания нового лидера партии, и я останусь на своем посту до тех пор, пока не будет избран мой преемник".

52-летняя Стерджен возглавляла партию, которая выступает за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она дольше всего занимала пост главы регионального правительства.

Стерджен часто конфликтовала с Лондоном, особенно после "брексита". Аналитики высказывают предположения, что за её отставкой может стоять внутриполитический вопрос. Однако Стерджен настаивает на том, что она покидает свой пост не из-за недавнего давления. Объявляя об отставке, она заявила, что в сложный для Шотландии момент ей нужен лидер, у которого будет больше энергии для активной работы. Она убеждена, что её преемник будет тем, кто добьется независимости Шотландии.