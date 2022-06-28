Будет ли Шотландия независимой?

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, выступая перед региональным парламентом, назвала дату проведения референдум о независимости и рассказала о механизмах и условиях голосования.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии:

— В бюллетени будет поставлен точно такой же вопрос, как и в 2014 году: должна ли Шотландия получить независимость? Законопроект содержит информацию о предлагаемой дате проведения референдума. Следуя четкому распоряжению правительства, голосование назначено на конец первой половины депутатского года. Господин председатель, позвольте объявить, что правительство Шотландии планирует провести плебисцит о независимости 19 октября 2023 года".

Правительство Шотландии планирует провести плебисцит о независимости 19 октября 2023 года Никола Стерджен, первый министр Шотландии

Лондон выступает против проведения референдума о независимости и напоминает, что в 2014 году 55% избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Стерджен утверждает, что ситуация изменилась, поскольку два года назад 62% шотландцев проголосовали против Brexit, а сегодня Шотландия оказалась вне Европейского Союза, куда она стремиться войти как независимая страна.