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мир

Будет ли Шотландия независимой?

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 Viktoria Sinkevich
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Никола Стерджен, первый министр Шотландии
Никола Стерджен, первый министр Шотландии   -   Авторское право  Lesley Martin/AP

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, выступая перед региональным парламентом, назвала дату проведения референдум о независимости и рассказала о механизмах и условиях голосования.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии:

— В бюллетени будет поставлен точно такой же вопрос, как и в 2014 году: должна ли Шотландия получить независимость? Законопроект содержит информацию о предлагаемой дате проведения референдума. Следуя четкому распоряжению правительства, голосование назначено на конец первой половины депутатского года. Господин председатель, позвольте объявить, что правительство Шотландии планирует провести плебисцит о независимости 19 октября 2023 года".

Правительство Шотландии планирует провести плебисцит о независимости 19 октября 2023 года
Никола Стерджен, первый министр Шотландии

Лондон выступает против проведения референдума о независимости и напоминает, что в 2014 году 55% избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Стерджен утверждает, что ситуация изменилась, поскольку два года назад 62% шотландцев проголосовали против Brexit, а сегодня Шотландия оказалась вне Европейского Союза, куда она стремиться войти как независимая страна.