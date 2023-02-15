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Франция

Певец Фаррелл Уильямс будет творить в Louis Vuitton

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 Euronews
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс   -  Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Музыкант и предприниматель Фаррелл Уильямс станет новым креативным директором мужской линии дизайнерского бренда Louis Vuitton.

Одна из самых громких вакансий в сфере моды оставалась незанятой с ноября 2021 года после смерти Вирджила Абло, скончавшегося от рака сердца в возрасте 42 лет.

Уильямс не новичок в мире моды. В 2003 году вместе с японским дизайнером Ниго они основали бренд одежды Billionaire Boys Club. Также у певца есть собственная обувная линия Ice Cream.

Кроме того исполнитель хита "Happy" известен коллаборациями с такими марками как Adidas, Chanel, Moncler и Uniqlo.