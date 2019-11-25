Конгломерат LVMH купил Tiffany

Американский бренд люксовых украшений Tiffany ("Тиффани") теперь принадлежит французскому конгломерату LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy ("Луи Виттон-Моэт-Хеннеси"). Президент и генеральный директор группы компаний Бернар Арно заявил о своей решимости "заставить этот культовый бренд сиять заново".

Данное приобретение позволит конгломерату укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" часовому и ювелирному бизнесу. В 2011 году LVMH купил известную итальянскую фирму Bulgari ("Булгари"). Конгломерату принадлежит также швейцарский производитель люксовых часов TAG Heuer ("Таг Хойер").

По словам Бернара Арно, он с нетерпением ждет возможности гарантировать успех Tiffany на предстоящие века.

Компания Tiffany была основана в 1837 году и считается одной из самых известных в ювелирной индустрии, но в последние годы столкнулась с проблемой привлечения молодых клиентов и конкуренцией со стороны производителей более дешевого сегмента.

Генеральный директор Tiffany Алессандро Боглиоло выразил уверенность, что присоединившись к LVMH, Tiffany сможет достичь новых высот, основываясь на своем выдающемся профессионализме, непревзойденном уровне мастерства и культурных ценностях.

В конгломерат LVMH входят 75 брендов, включая Christian Dior ("Кристиан Диор").

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года при условии одобрения со стороны акционеров Tiffany и различных регулирующих органов. Ее стоимость составляет около 15 млрд евро.

Основные соперники LVMH в сфере производства и торговли ювелирными изделиями — Cartier ("Картье") и Van Cleef & Arpels ("Ван Клиф энд Арпелс").