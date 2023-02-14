Минобороны Великобритании и ISW: Украина держит оборону Бахмута

Наступление в Луганской области, по оценке Института изучения войны, наиболее вероятный план действий России. Российские войска продолжают наземные операции на линии Сватово - Кременная.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что россияне здесь продолжают атаковать, но не могут добиться значительного прорыва. В британском минобороны полагают, что Россия стремится свести на нет часть успехов, достигнутых украинскими войсками в ходе контрнаступления в сентябре-ноябре 2022 года. Вероятно, ближайшей целью российских сил станет продвижение на запад к реке Жеребец, считают в ведомстве. Российские силы добились тактических успехов в районе Бахмута, благодаря наземным атакам.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 12 февраля его наемники захватили посёлок Красная Гора - к северу от Бахмута, что подтверждается видеокадрами и фотоснимками ЧВК "Вагнера" в Красной Горе.

В ВСУ опровергли заявления о взятии этого населенного пункта россиянами.

Британское министерство обороны подтверждает, что Вооруженные силы Украины держат оборону в данном районе. В ходе наступления к югу от города российским войскам, вероятно, не удалось достичь значительного прогресса.

В целом, сейчас оперативная обстановка в зоне боевых действий такова, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но не обладают достаточной боевой мощью ни на одном из них, чтобы добиться решающего эффекта.