Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысячу

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысячуКомментарии
В Турции спасателям удалось достать из-под завалов живыми 5-летнюю девочку и ее отца в провинции Хатай после 90 часов пребывания под обломками рухнувшего здания.
В четверг вечером в городе Антакья были спасены еще три человека, продержавшиеся под завалами более четырех суток.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник, когда многие жители Турции и Сирии еще спали. По данным на утро пятницы, погибшими числятся более 21 тысячи человек, из них свыше 18 тысяч в Турции.
В сборе помощи и ликвидации последствий бедствия участвуют "сотни тысяч граждан", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Команды и техника направлены в 10 провинций из всех регионов Турции", - цитирует Эрдогана турецкое информационное агентство Анадолу.
В пострадавших провинциях введен режим ЧС сроком на 90 дней. В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Поиски выживших и гуманитарная помощь Сирии
В Сирии продолжаются поиски выживших, но надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают.
Первый конвой ООН с гуманитарной помощью доставил продукты и предметы первой необходимости в четверг в контролируемые оппозицией северо-западные районы Сирии. Потерявшие жилье люди вынуждены ночевать в машинах и самодельных палатках.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке, назвал землетрясение "одним из крупнейших стихийных бедствий современности".
Власти Греции отправляют 80 тонн гуманитарной помощи в южный турецкий город Адана, также сильно пострадавший от землетрясения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет в Сирию и Турцию наборы для оказания медицинской помощи и медицинское оборудование.