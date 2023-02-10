Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысячу

В Турции спасателям удалось достать из-под завалов живыми 5-летнюю девочку и ее отца в провинции Хатай после 90 часов пребывания под обломками рухнувшего здания.

В четверг вечером в городе Антакья были спасены еще три человека, продержавшиеся под завалами более четырех суток.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник, когда многие жители Турции и Сирии еще спали. По данным на утро пятницы, погибшими числятся более 21 тысячи человек, из них свыше 18 тысяч в Турции.

В сборе помощи и ликвидации последствий бедствия участвуют "сотни тысяч граждан", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Команды и техника направлены в 10 провинций из всех регионов Турции", - цитирует Эрдогана турецкое информационное агентство Анадолу.

В пострадавших провинциях введен режим ЧС сроком на 90 дней. В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Поиски выживших и гуманитарная помощь Сирии

В Сирии продолжаются поиски выживших, но надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают.

Первый конвой ООН с гуманитарной помощью доставил продукты и предметы первой необходимости в четверг в контролируемые оппозицией северо-западные районы Сирии. Потерявшие жилье люди вынуждены ночевать в машинах и самодельных палатках.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-Йорке, назвал землетрясение "одним из крупнейших стихийных бедствий современности".

"Всего несколько часов назад первый конвой Организации Объединенных Наций пересек границу северной Сирии через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава. В него входят шесть грузовиков с предметами первой необходимости. Помощь уже на подходе, но нужно больше, гораздо больше". Антониу Гутерриш генсек ООН

Власти Греции отправляют 80 тонн гуманитарной помощи в южный турецкий город Адана, также сильно пострадавший от землетрясения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет в Сирию и Турцию наборы для оказания медицинской помощи и медицинское оборудование.