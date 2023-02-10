Антакья в руинах: люди спят на улице, помощь поступает медленно

Условия для продолжения работы спасательных команд в поисках выживших под завалами очень, очень сложные. Очень, очень холодно. И многие из этих рабочих спали прямо здесь под открытым небом, сжигая все, что могли найти для обогрева. У некоторых из них есть палатки или им удалось найти машину. Разрушения повсюду, куда ни посмотри. Здесь есть дом, который полностью сравнялся с землей. Все эти многоквартирные дома были повреждены. И сирены не умолкают. Власти просят людей не возвращаться в свои дома. Это небезопасно. И поэтому в каждой машине здесь есть семья, которая спит внутри.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что эти люди, выжившие, которые не имеют доступа к электричеству, отоплению или воде, также находятся в большой опасности.

Международные обещания о помощи воплотились в конкретную помощь. Она доходит до этих районов, но она поступает довольно медленно, и многие люди здесь возмущены этим. Правительство говорит, что это трагедия беспрецедентных масштабов, и что они пытаются сделать все, что в их силах, но они никак не могли быть готовы к этому. Дело в том, что дороги также были повреждены, и там наблюдается невероятно большой поток людей, а также техники. И, как вы видите, основные услуги также пострадали. Здесь раньше была больница, и, очевидно, она больше не работает.