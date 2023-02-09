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Франция

Зеленский в Париже: Франция и Германия способны изменить правила игры

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 Euronews
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц на встрече в Париже
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц на встрече в Париже   -  Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Владимир Зеленский попросил боевые самолеты у своих европейских союзников, теперь уже лично.

На встрече в Париже украинский президент призвал лидеров Франции и Германии прислать "тяжелое вооружение дальнего радиуса действия"

На что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц подтвердили свою поддержку Украины.

На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что Франция и Германия способны изменить правила игры в противостоянии с Россией.

Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир
Владимир Зеленский
президент Украины

Ранее, во время своего визита в Лондон, с аналогичной просьбой об истребителях Зеленский обратился к британскому правительству.

Несмотря на активную поддержку Киева, Великобритания пока не видит в этом необходимости, поскольку для подготовки украинских пилотов потребуются годы.

В рамках своего европейского турне в четверг Зеленский отправится в Брюссель для встречи с лидерами ЕС, которым он, как предполагается, повторит свою просьбу.