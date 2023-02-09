Первый гуманитарный груз ООН прибыл на северо-запад Сирии

Первая колонна машин с гуманитарной помощью прибыла на северо-запад Сирии: шесть грузовиков с палатками и предметами личной гигиены в четверг пересекли границу в районе пункта пропуска Баб эль-Хава в провинции Алеппо в сопровождении машины ООН. Эту помощь получат жители Джиндиреса вблизи сирийско-турецкой границы, город почти полностью разрушен, здесь погибли не менее 800 человек, около трех тыся пострадали.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет работу по открытию двух дополнительных погранпереходов на границе с Сирией для доставки гуманитарных грузов. Он сообщил, что часть дорог в этом регионе Сирии разрушена в результате катастрофического землетрясения, в связи с чем возникли проблемы с перевозкой турецкой и международной помощи. По его словам, Турция прилагает усилия для того, чтобы облегчить доставку в Сирию иностранной помощи, когда поступают подобные запросы.

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Отто Педерсен на пресс-конференции в Женеве заявил: "Оказание экстренной помощи не должно быть политизировано. Вместо этого мы должны сосредоточиться на предоставлении срочной помощи мужчинам, женщинам и детям, тем, кого мы еще мы можем спасти, тем, чьи жизни разрушены в результате одного из самых катастрофических землетрясений, происходивших в регионе за последнее столетие" .

По данным Минздрава Сирии, жертвами стихийного бедствия в республике стали более 1200 человек, пострадали свыше 2200. В подконтрольных повстанцам районах вблизи сирийско-турецкой границы погибли более 1900 человек.

8 февраля был активирован Европейский механизм гражданской обороны для поддержки Сирии. Пресс-служба Еврокомиссии опубликовала заявление, в котором говорится, что европейский кризисный центр тесно взаимодействует со странами членами по выделению помощи. Италия и Румыния уже сделала первые предложения, включая палатки, спальные мешки, матрасы, кровати, продукты питания, зимнюю одежду и многое другое.