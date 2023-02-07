Счёт жертв идёт на тысячи: последствия землетрясения в Турции - ПРЯМОЙ ЭФИР ОНЛАЙН

Счёт жертв идёт на тысячи: последствия землетрясения в Турции - ПРЯМОЙ ЭФИР ОНЛАЙНКомментарии
Во вторник спасатели пытались найти выживших в завалах тысяч зданий, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 7,8 и многочисленных афтершоков (последующих подземных точков).
Стихийное бедствие произошло в юго-восточных областях Турции и в соседних провинциях Сирии, где борьба с последствиями осложняется тем, что часть этой территории находится под контролем оппозиции (провинция Идлиб), а часть, ближе к Дамаску и Алеппо - под контролем правительства.
Из-под завалов достают всё больше тел погибших. Многие страны направили команды для оказания помощи в спасательных работах, а турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что на месте уже находятся более 24 400 спасателей.
Однако учитывая обширную территорию, пострадавшую от землетрясения в минувший понедельник (6 февраля), и почти 6 000 зданий, которые обрушились в Турции, усилия спасателей на сегодня ограничены. Попыткам добраться до выживших под развалинами зданий также мешали отрицательные температуры и почти 200 афтершоков силой от 4 до 7,5. Это делает поиск жертв в неустойчивых конструкциях упавших домов крайне опасным.
По данным Агентства Геологической службы США, в районе, пострадавшем от землетрясения, много зданий, построенных вручную из кирпичной кладки или хрупких бетонных конструций, что делает такие дома "чрезвычайно уязвимыми к землетрясениям".
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 утра по местному времени, его эпицентр находился в районе города Кахраманмарас (в провинции Газиантеп), примерно в 33 км от столицы региона Газиантепаю Здесь проживают более двух миллионов человек, в том числе сотни тысяч сирийцев, бежавших из страны во время войны с ИГИЛ, которая шла в Сирии с 2011 года.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что собирается направить по три самолёта срочной гуманитарной помощи и оборудования для спасателей в Турцию и в Сирию. Все борты вылетят в ближайшее время специальными чартерными рейсами.