Счёт жертв идёт на тысячи: последствия землетрясения в Турции - ПРЯМОЙ ЭФИР ОНЛАЙН

Во вторник спасатели пытались найти выживших в завалах тысяч зданий, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 7,8 и многочисленных афтершоков (последующих подземных точков).

Стихийное бедствие произошло в юго-восточных областях Турции и в соседних провинциях Сирии, где борьба с последствиями осложняется тем, что часть этой территории находится под контролем оппозиции (провинция Идлиб), а часть, ближе к Дамаску и Алеппо - под контролем правительства.

Из-под завалов достают всё больше тел погибших. Многие страны направили команды для оказания помощи в спасательных работах, а турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что на месте уже находятся более 24 400 спасателей.

Однако учитывая обширную территорию, пострадавшую от землетрясения в минувший понедельник (6 февраля), и почти 6 000 зданий, которые обрушились в Турции, усилия спасателей на сегодня ограничены. Попыткам добраться до выживших под развалинами зданий также мешали отрицательные температуры и почти 200 афтершоков силой от 4 до 7,5. Это делает поиск жертв в неустойчивых конструкциях упавших домов крайне опасным.