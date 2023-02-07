Землетрясение в Турции и Сирии: 6000 погибших и более 26 000 раненых

Спасатели ведут гонки со временем, пытаясь найти выживших после землетрясения, потрясшего Юго-восточную Турцию и северо-западную Сирию. По последним данным, погибли более 6 тысяч человек и около 26 тысяч получили ранения. Президент Турции объявил чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. Непрекращающиеся подземные толчки и низкие температуры затрудняют спасательные работы.

В эпицентре трагедии оказался корреспондент Euronews Дилек Гюль:

— В Хатае все здания слева и справа от меня обрушились. Местные жители пытаются спасти людей, которые застряли в обломках.

Выжившие в трагедии просят помощи и не могут сдержать страданий и эмоций:

— Я прошу об экскаваторе с самого первого дня. Я спустилась с 5-го этажа. Я просила вызвать землекопа, чтобы спасти моего брата. Никто не отвечал на мои звонки. Он умер от обескровливания.

— Смотрите. Это юбка моей дочери Невраны.

—Вчера здесь было двое детей, а вон там один, которых мы спасли.

Дилек Гюль, Euronews:

— Вы слышите какие-нибудь голоса, доносящиеся из-под обломков?

— Если кто-то кричит с первого этажа, как вы можете это услышать? Вы не можете.

Дилек Гюль,Euronews:

— Когда прибыла спасательная команда?

— Вчера вечером они прибыли, но у большинства из них нет никакого оборудования. Они здесь, они делают все возможное, но этого все равно недостаточно. Под обломками все еще находятся 10 человек. И, скорее всего, они еще живы.

Подобную трагедию Турция пережила в 1999 году. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите на побережье Мраморного моря землетрясение магнитудой 7,7 балла унеслов жизни более 17 тысяч человек.