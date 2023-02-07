Пенсионные реформы во Франции: удавалось ли профсоюзам добиваться своего?

В последние десятилетия во Франции забастовки и демонстрации против политики правительства стали проходить чаще и по все более многочисленным поводам, но особенно остро французское общество всегда реагировало на пенсионную реформу.

Мобилизационное движение 2023 года — уже восьмое за тридцать лет. До него были мощные протестные акции в 1993, 1995, 2003, 2007, 2010, 2014 и 2019 годах. Их влияние на проект реформ было разным, и не каждый раз правительство шло на уступки, объясняет Бруно Палье, директор по исследованиям CNRS в Sciences Po, автор книги «Реформатор пенсий» (Presses de Sciences Po).

В 1995 году протесты привели к отказу от проекта реформ

Единственное протестное движение, которое сумело полностью "похоронить" проект реформы правительство, памятно многим.

Причиной недовольства стал план Алена Жюппе, тогдашнего премьер-министра, который хотел привести пенсионную систему служащих госсектора (в том числе работников транспорта) в соответствие с пенсионной системой частного сектора. Перспектива работать для получения полной пенсии 40, а не 37,5 лет вызвала общенациональное возмущение, а забастовки привели к серьезным сбоям в работе поездов, метро, ​​автобусов и других видов общественного транспорта.

После трех недель почти полного паралича транспортной системы правительство отказалось от своего проекта.

В 2003 году: соглашение с "реформистскими" профсоюзами

Однако восемь лет спустя, в 2003 году, будущий премьер-министр Франсуа Фийон подготовил проект реформы, который во многом перекликался с "планом Жюппе".

Как и тогда, в рамках нового проекта планировалось привести в соответствие период пенсионных отчислений госслужащих с работниками частного сектора - сделать его 40 лет для обеих категорий трудящихся (в 2012 году этот срок достиг 41 года).

Несмотря на несколько недель забастовок и демонстраций, собравших более миллиона человек, реформа была окончательно принята после достижения соглашения с т.н. "реформистскими" профсоюзами. "Эти профсоюзы присоединились к протестам не сразу, но они требовали от правительства льготные схемы для женщин и для тех, кто начал работать с более раннего возраста. И получили требуемое", - поясняет Бруно Палье.

В 2010 году пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет

Реформа, проведенная в 2010 году Эриком Вертом с целью сохранения финансового баланса распределительной пенсионной системы, предусматривала повышение установленного законом пенсионного возраста с 60 до 62 лет, а период пенсионных выплат для получения полной пенсии повышался до 41,5 года.

Проект снова привел к волне демонстраций, включая демонстрацию 12 октября 2010 года, которая, по данным профсоюзов, собрала более трех миллионов человек по всей стране, что являтся национальным рекордом. Кроме того, забастовки и блокады нефтеперерабатывающих заводов и топливных баз привели к сильной нехватке бензина на АЗС.

Но эти действия не имели ожидаемых профсоюзами эффектов. «Протест в 2010 году был мощным, но не было главного - не оспаривался сам факт поднятия пенсионного возраста", - напоминает Бруно Палье.

Протест 2023 года: чем он отличается от прошлых?

В отличие от прошлых протестных движений нынешняя характеризуется формированием единого профсоюзного фронта. "Никогда раньше в вопросе о пенсиях у нас не было такого единства всех профсоюзов, объединенных для противодействия проекту", - отмечает Бруно Палье.

"Никогда раньше в вопросе о пенсиях у нас не было такого единства всех профсоюзов, собравшихся для противодействия проекту" Бруно Палье

Бруно Палье сравнивает нынешний протест с протестом 1995 года. "Целью реформа 95 года были особые пенсионные схемы, которые предусматривали более ранее начало трудовой деятельности. Сегодня же проект касается всего населения страны, повышение пенсионного возраста до 64 лет затрагивает всех. Сегодня уже ясно, что правительство надеется провести проект реформы через парламент, делая уступки правым, и не собирается ничего уступать профсоюзам".