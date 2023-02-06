Во второй тур президентских выборов на Кипре вышли дипломаты

Во второй тур выборов президента Кипра вышли независимый кандидат, центрист и экс-глава МИД Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис, карьерный дипломат, поддерживаемый левыми силами. Голосование состоится в следующее воскресенье 12 февраля.

По итогам первого тура Маврояннис заручился поддержкой 29,6% избирателей, за Христодулидиса проголосовали 32%.

Никос Христодулидис, кандидат в президенты: "Сегодня победила демократия, сегодня победила общность, сегодня победила воля народа к объединению сил, чтобы выжать максимум из лучшего и ввести Кипр в новую эру"

Андреас Маврояннис в свое время возглавлял делегацию греков-киприотов на переговорах по объединению острова. Он отстает от своего оппонента на 2,4%.

Андреас Маврояннис, кандидат в президенты: "В этом коллективном усилии нужны все. Любовь к нашей стране стирает разделяющие линии и объединяет нас".

Из президентской гонки выбыл представитель правящей консервативной партии Авероф Неофиту. Политик признал факт своего невыхода во второй тур и поздравил победителей. Теперь на повестке дня стоит вопрос, кому из двух кандидатов отойдут голоса избирателей, проголосовавших за Неофиту и других участников выборов главы государства.

Апостолос Стайкос, корреспондент Euronews: "Решение кипрской проблемы, финансовое развитие и борьба с коррупцией: это три основных вопроса, которые, как ожидается, будут доминировать во втором туре президентских выборов. Два соперника должны набрать критический процент неопределившихся, если они хотят победить".