Амнистия в Иране: на свободу выходят участники антиправительственных манифестаций

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал или смягчил приговор "десяткам тысяч" людей, задержанным за участие в антиправительственных выступлениях.

Как отметило государственное информагентство ИРНА, амнистия не коснулась осужденных за убийство или порчу государственного имущества. При этом несколько человек уже были казнены. Их обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и нападении на сотрудников сил безопасности.

При этом правозащитники уже назвали решение Хаменеи "лицемерным". "Это ничего не меняет, - написал Махмуд Амири-Могаддам из организации Iran Human Rights. - Нужно не просто немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных манифестантов, но и привлечь к ответственности всех тех, кто проводил кровавые репрессии".

Власти Ирана до сих пор не сообщили, сколько человек было задержано во время недавних массовых выступлений, которые вспыхнули в сентябре прошлого года после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, которая была задержана за неправильное ношение хиджаба. По оценкам правозащитников, их число может превышать 20 тысяч человек. Не менее 527 человек были убиты в ходе подавления протестов.