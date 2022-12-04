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Украина

Киев недоволен "потолком цен" на российскую нефть

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 Euronews
Нефтяные танкеры в Новороссийске
Нефтяные танкеры в Новороссийске   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Власти Украины высказывают недовольство "потолком цен" на экспорт российской нефти. Ранее ввести ограничения согласились Евросоюз, "Большая семёрка" и Австралия.

В Киеве считают, что предел в 60 долларов США за баррель слишком высок. Украинские представители предлагали вдвое более низкое ограничение, в 30 долларов.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сейчас в мире завершилась, к сожалению без серьёзных решений, дискуссия о потолке цен, то есть ограничении экспортной цены российской нефти. Ведь не назовёшь же серьёзным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста".

На этом фоне, по данным западной прессы, Россия формирует "теневой флот" танкеров, покупая их в том числе у Ирана и Венесуэлы, чтобы продолжать экспорт в условиях санкций: в понедельник вступает в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.