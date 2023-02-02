Инженер собрал одну из крупнейших частных библиотек в Германии

Более 70 тыс. книг собрал житель немецкого Меттингена на западе Германии. Горный инженер Бруно Шрёдер стал таким образом создателем одной из крупнейших в стране частных библиотек. Он умер в 2022. Присмотр за коллекцией временно доверили бывшей сиделке Шрёдера Ренате Абельн:

«Если бегло смотреть, что стоит на полках, может показаться, будто это полки в книжной лавке. Но читал ли он их на самом деле? Я не думаю, у него не было на это времени, он был слишком занят. Ему надо было упорядочивать и расставлять книги».

Что будет с библиотекой Шрёдера после его смерти, неизвестно. По словам бывшей сиделки, уже появились кандидаты, которым можно было бы передать книги, но окончательный выбор семья ещё не сделала.