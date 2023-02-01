В Великобритании крупнейшая забастовка за десятилетие

Крупнейшие за десятилетие акции протеста проходят в Великобритании. Около полумиллиона работников присоединились к национальной забастовке. Поводами послужили рост инфляции и правительстенная инициатива по введению минимального объёма работы для бастующих. Участники шествий требовали улучшить условия труда и повысить зарплаты:

— Нам действительно должны платить больше. Я думаю, образованию нужно больше финансирования. Больше кадров, больше конкуренции, так, чтобы у директора был выбор между 20 учителями, а не двумя, чтобы наши дети получали качественное образование. Да, я думаю, нам просто нужно больше, больше и больше.

— Это же политический выбор. Я знаю, что деньги есть, у страны есть деньги, это одна из самых богатых стран Европы. Просто учащиеся государственных школ недостаточно важны, чтобы тратить больше денег на их образование.

Из-за забастовки в среду в Соединённом Королевстве были закрыты тысячи школ, в десятках университетов сорваны лекции, нарушена работа общественного транспорта, частично прервано железнодорожное сообщение, многие авиарейсы отменены или задержаны.