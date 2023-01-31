Французы вновь вышли во вторник на улицы. Кроме столицы Парижа, демонстрации и забастовки проходят также в Лионе, Тулузе и других городах.

В Марселе протестующие прошли маршем в районе Старого порта (Вьё-Порт) уже второй раз за месяц в знак протеста против запланированной реформы по повышению пенсионного возраста.

"Все бастуйте, все мобилизуйтесь!" - написано на плакатах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей избирательной кампании в 2022 году обещал провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата. 10 января 2023 премьер-министр страны Элизабет Борн представила правительственный проект, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается постепенно сдвигать порог выхода с 62 лет до 64 по три месяца за год, этот процесс продлится до 2030 года. Этот новый режим будет применяться к родившимся в сентябре 1961 года или после него.

В предыдущих акциях 19 января приняли участие 1,12 млн человек.