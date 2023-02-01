"Объединённые музыкой": Ливерпуль принял эстафету "Евровидения"

Турин передал эстафету конкурса песни "Евровидение" Ливерпулю, который принимает музыкальную феерию в этом году.

Красочный вечер ознаменовал официальный старт конкурса, включая жеребьевку участников полуфиналов. Согласно новым правилам голосования на "Евровидении", решать судьбу путевок в финал будут зрители со всего мира.

Шесть стран автоматически попадают в финал - Германия, Италия, Франция, Великобритания, Испания (страны-основательницы) и победительница прошлого года - Украина. Всего своих представителей в Ливерпуль отправят 37 стран.

Несмотря на победу, благодаря успеху группы Kalush Orchestra, из-за войны с Россией и соображений безопасности Украина не сможет принять конкурс. Право проведения перешло к Великобритании, занявшей второе место. Выбор города пал на Ливерпуль.

Конкурс песни "Евровидение" проводится каждый год с 1956 года, за исключением 2020 года, когда он был отменен из-за пандемии. Это самое просматриваемое в мире развлекательное шоу с 160 миллионами зрителей и одна из самых сложных по организации программ, требующая недель и недель репетиций.

Лозунг конкурса в этом году - "Объединенные музыкой" (United by music). Эмблема — в цветах украинского флага.

Полуфиналы и финал состоятся 9, 11 и 13 мая. Россия, как и в прошлом году, участие в конкурсе не принимает.